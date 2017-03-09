Diyarbakır Lice'de "Bayrak-41 Şehit Jandarma Astsubay Tolga Topçuoğlu" ile Bingöl'ün Genç ilçesinde "Şehit Binbaşı Turgay Çelik" adlı eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu bölgeye aslında 20 yıldır girilemiyordu. A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gülbek, TSK içine sızmış FETÖ'cülerin sahte ve yanıltıcı raporlarla bölgeye yönelik operasyonlar engellediğini anlattı. İşte Lice gerçekleri...

Lice ve Genç'te PKK'lı teröristlere büyük darbe GALERİ

Lice'deki büyük terör operasyonun ayrıntıları

19 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Olumsuz hava şartlarına rağmen bir metreyi aşan karın bulunduğu dağlık alanda Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı ile Bingöl 49. Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla başarıyla yürütülen hava destekli operasyonda teröristlerle zaman zaman sıcak temas sağlandı.

Sikorsky, hava taarruz ve insansız hava araçlarının havadan destek verdiği operasyonda, güvenlik güçleri, karadan ise 33'ü kobra olmak üzere 100'ü aşkın araçla operasyonu gerçekleştiriyor.

Operasyonda 8'i Lice'de olmak üzere biri kadın 19 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TERÖRİSTLERDEN BİRİ, ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE "YEŞİL KATEGORİ"DE

Teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinde "yeşil kategori"de yer alan Erhan Siser kod adlı Edip Yetüt olduğu belirtildi.

Terörist Yetüt'ün 8'i, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 7'si 'devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma', 2'si 'adam öldürme', '4'ü kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' olmak üzere 22 suçtan arama kaydı bulunduğu, kriminal inceleme raporlarına göre Diyarbakır'da 7 ayrı el yapımı patlayıcı ve mayın patlaması olayının faili olduğu tespit edildi.

1 ASKER ŞEHİT DÜŞTÜ

Lice'de devam eden operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen şehit düştü.

SAHTE PLAKALI 6 ARAÇ BULUNDU

Güvenlik güçlerince drone de kullanılan hava destekli operasyonda, bombalı saldırılarda kullanılmak üzere gasbedilmiş sahte plakalı 6 araç bulundu. Araçlardan biri, güvenlik güçlerince yapılan müdahaleyle etkisiz hale getirildi.

Teröristlere ait 6 barınak ve 4 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği operasyon kapsamında, söz konusu bölgede güvenlik güçlerince gerçekleştirilen uygulamalarda kimlik kontrolü yapılıyor, araçların geçişi kontrollü sağlanıyor.

28 yol kontrol noktasında yapılan kontrollerde 348 araç ve bin 641 kişinin yapılan sorgulamalar sonucu haklarında suç kaydı bulunan 5 kişinin gözaltına alındığı ayrıca yoklama kaçağı oldukları tespit edilen 31 kişinin yakalandığı ve Askerlik Kanunu gereğince tebligat yapılarak serbest bırakıldığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 5 günde, 3 M-16 piyade tüfeği, kanas, 5 uzun namlulu silah, tabanca, 9 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 dragunov keskin nişancı tüfeği, bixi makineli tüfek, 23 şarjör, 120 fişek, 7 el bombası, 2 glock marka tabanca, 39 tabanca fişeği, boş havan mühimmatı, 4 uçaksavar mühimmatı boş kovanı, hassas tartı, 2 el terazisi, 15 çift mekap ayakkabı, 10 koli torpil tabir edilen patlayıcı madde, 27 şemsiye, 27 kamuflajlı tişört, 350 kilogram amonyum nitrat, 18 terörist kıyafeti, 3 sırt çantası, 11 ısıtıcı, 1 çadır, 1 oksijen tüpü, 60 litre mazot, 23 ameliyat eldiveni, telsiz, 12 cerrahi makası, 16 çift ayakkabı, çok sayıda yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

1386 KİLOGRAM ESRAR BULUNDU

Terör örgütünün finans kaynaklarından uyuşturucuya yönelik narkoterörle mücadele kapsamında 872 kilogramı toz, 514 kilogramı da kubar olmak üzere bin 386 kilogram esrar ele geçirildi.

Lice ilçesi Akçabudak Köyü Dergan mezrasında terör örgütü mensuplarınca yasa dışı oluşturulan park bölgesinde iş makinesiyle yapılan kazı çalışmalarında toprağa gömülü 6 bidon içerisinde yaklaşık 650 kilogram muhtelif yiyecek elde edildi.