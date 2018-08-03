Lice ve Hani ilçelerinde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR..."

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesine bağlı olan, Duruköy, Darlan Köyü ile Dahlık, Alikahya, Hacımusabey ve Kutlamış mezraları, Hani ilçesine bağlı olan, Serenköy, Uzunköy Köyü ile Gürbulak Mezrasında ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.” denildi.