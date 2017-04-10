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Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu saklandığı bilgisi üzerine dün 03:00'ten itibaren bölgede arama yaptı.

10.04.2017 - 13:37
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, "Lice ilçesi Kabakaya sınırları içerisinde yüklü miktarda satışa hazır halde uyuşturucu saklandığı" yönünde elde edilen bilgi üzerine yaptığı aramalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

3 TON ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Toprağa gömülü 3 ayrı noktada 2 ton 860 kilogram toz, 190 kilogram da kubar olmak üzere toplam 3 ton 50 kilogram esrar ele geçirildiği belirtilerek, ele geçirilen malzemelerin Cumhuriyet savcılığının talimatıyla muhafaza altına alındığı ve adli işlemlere başlandığı vurgulandı.

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarının yok edilmesi amacıyla narkoterörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların artan bir azim ve kararlılıkla devam ettiği kaydedildi.

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

Lice'de toprağa gömülü 3 ton esrar ele geçirildi

 



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