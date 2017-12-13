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Liderler Kudüs için İstanbul'da

İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer daveti geri çevirdi.

AA | 13.12.2017 - 08:14..
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Liderler Kudüs için İstanbul'da

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanımasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan harekete geçti.

RUSLAR BİLE VAR

Erdoğan'ın davetiyle birçok ülkenin lideri Türkiye'ye gelmeye başladı. Rusya'dan bile zirveye katılımcı gönderilirken Suudi Arabistan zirveye sıcak bakmadı.

SUUDİ ARABİSTAN YOK

Televiyon kanallarına Kudüs haberi yapılmaması için uyarılarda bulunan Suudi Arabistan yönetimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uymayarak davete katılmadı.

KATAR

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi.

AZERBAYCAN

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, özel uçakla İstanbul'a geldi.

İRAN

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Konuk Cumhurbaşkanı Ruhani'yi, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

KKTC

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere tarifeli uçakla İstanbul'a geldi.

FİLİSTİN

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçakla İstanbul'a geldi. Konuk Cumhurbaşkanı Abbas'ı, Atatürk Havalimanı askeri apronunda İstanbul Valisi Vasip Şahin ile bazı ilgililer karşıladı.

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