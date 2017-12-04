Lidya Özdemiroğlu, Başoğlu'yla fotoğrafı ortaya çıktı

Şarkıcı Levent Yüksel'in, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Lidya Özdemiroğlu ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.

Atilla Özdemiroğlu'nun kızı Lidya Özdemiroğlu ile Levent Yüksel arasındaki yaş farkının şaşkınlığı sürerken Lidya'nın eski bir fotoğrafı dikkat çekti.

YÜKSEL 53, BAŞOĞLU 49

Geçtiğimiz yaz öz yeğeni ile uygunsuz ilişkisiyle çok konuşulan eski sunucu ve oyuncu Murat Başoğlu ve Lidya Özdemiroğlu'nun fotoğrafları medyaya yansıdı. Yüksel ile ilişkisi öncesinde Lidya'nın Başoğlu ile samimi olduğu öğrenildi.



