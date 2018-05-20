Lisans programlarına Beslenme ve Sağlık dersi eklendi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, güncellenen Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları ile müfredata eklenen Beslenme ve Sağlık dersine ilişkin açıklama yaptı.

MÜFREDATA EKLENECEK

YÖK Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şişman ve uzman bir ekip önderliğinde, eğitim fakültelerinin dekanlarının katıldığı çalıştay ve toplantılar ile iki yıllık bir süreç sonrasında yeni müfredata son şeklinin verildiğini ifade eden Zeliha Koçak Tufan, programların, gelecek nesli yetiştiren ve toplumun kanaat önderleri konumundaki öğretmenlerin dünyanın öncelediği alanlarda da yetkin ve yeterli olması için çok yönlü hazırlandığını anlattı.

"ÖĞRETMENLERİMİZ ROL MODEL OLSUN"

Zeliha Koçak Tufan, "Toplumların mimarı öğretmenlerimizin doğru beslenme ve sağlıklı yaşam konusunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Tüm öğretmen yetiştiren programlarımıza eklenen 'Beslenme ve Sağlık' dersinde doğal ve sağlıklı beslenme, gıda katkı maddeleri, sağlıklı yaşam ve obezite ile mücadele konuları ele alınıyor. Böylece ülkemizin en ücra yerlerine giderek eğitim veren ve toplumlar için önder kişiler olan öğretmenlerimizin sağlıklı yaşamın ve doğru beslenmenin sırlarını bilerek çocuklarımıza ve ailelerine rol model olması bekleniyor" dedi.



