Lisans tamamlama programı yerleştirme kayıtları bugün

Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Programı yerleştirme sonuçları dün YÖK'ün internet sitesinde yayımlandı.

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Programları'na ilişkin 9 Ağustos tarihinde başlatılan başvuru ve tercih işlemleri, 17 Ağustos'ta tamamlandı.

İLAHİYAT LİSANS TANIMA HAKKI

Her iki programda da yerleştirme işlemleri, adayların ön lisans not ortalamaları ve tercihleri doğrultusunda Yükseköğretim Kurulunca gerçekleştirildi. İlahiyat ön lisans programlarından mezun olan adaylara bu yıl ilk defa "İlahiyat Lisans Tamamlama" hakkı verildi.

YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları da dahil olmak üzere 18 Mayıs 2018 tarihinden önce ilahiyat ön lisans programından mezun olan kişiler başvuruda bulunurken, İlahiyat Lisans Tamamlama Programı için 9 bin 574 olarak belirlenen toplam kontenjanın tamamına yerleştirme yapıldı.



Ayrıca YÖK tarafından 2015'ten itibaren uygulanan Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Programı'na ise 19 Kasım 2014 tarihinden önce sağlık ön lisans programlarından mezun olan kişilerce başvuruda bulunuldu.



Buna göre, 2018 Sağlık Lisans Tamamlama Programı için belirlenen 46 bin 372 toplam kontenjanın 23 bin 516'sına yerleştirme yapıldı.





SON KAYIT 20 EYLÜL

Kayıt işlemleri bugün başlayacak ve 20 Eylül mesai bitimine kadar ilgili üniversitelerce yapılacak. Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama Programları yerleştirme sonuçları, YÖK'ün "www.yok.gov.tr" adresinde yer alan duyurular bölümünden görülebilecek.