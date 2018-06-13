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Lise, kendi elektriğini üretiyor

Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin hazırladığı yenilenebilir enerji projesiyle çatıya kurulan güneş panelleri ve rüzgar gülü sayesinde okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor.

DHA | 13.06.2018 - 13:23..
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  2. Eğitim

Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden üretmeyi planlayan okul idaresi, 2013 yılında 'Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı' kapsamında proje hazırlayarak Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’na (DAKA) sundu.

Projenin onaylanmasının ardından okulun çatısına 240 güneş paneli kuruldu ve 60 kilowat elektrik üretilmeye başlandı. Panellerin bakımını ise öğrenciler yapıyor.

Lise, kendi elektriğini üretiyor

ELEKTRİK FATURASI YARI YARIYA DÜŞTÜ

Projeden sonra elektrik faturalarının 10 bin liradan 5 bin liraya kadar düştüğünü hatırlatan Okul Müdürü Ekrem Erliğ, "2013 yılında yüzde 75’i Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’ndan, yüzde 25’i İl Özel İdaresi tarafından desteklenen projeyi hayata geçirdik. Proje, yenilenebilir enerji kaynaklarına farkındalık oluşturmak ve öğrencilerimize laboratuvar kurarak bu alanda eğitim vermek amacıyla hayata geçirildi. Projeyi kurduktan sonra elektrik faturamız yarı yarıya düştü. Bu da okulumuza yılda 60 bin TL girdi demek. Burada 240 panelimiz var ve 60 kilowat elektrik üretiliyor" diye konuştu.

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