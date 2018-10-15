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Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Muş'ta resim bölümü öğrencileri, hazırladıkları sosyal sorumluluk projesi kapsamında, merkez ve köylerdeki bazı okulların duvarlarına resim çizerek çocukların eğitim ortamını renklendiriyor.

AA | 15.10.2018 - 15:11..
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Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri, boş zamanlarında talep üzerine okulların duvarlarına resim ve çizgi film karakterleri çiziyor.

Lise öğrencileri, son olarak Korkut Anaokulunda duvarlara çocukların sevdiği çizgi film karakterlerini resmederek, eğlenceli bir ortam sağladı.

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Korkut Anaokulu Müdürü Döndü Akbıyık, yaptığı açıklamada, davet üzerine öğrencilerin okula gelerek sınıflarda duvarlara resimler çizdiklerini söyledi.

"OKULUMUZU RENKLENDİRDİLER"

Döndü Akbıyık, "Lise öğrencileri sınıflarımıza resim çizerek güzel ortam sağladı. Çocukların sevdiği karakterlerin duvarlara çizilmesinin, benimsemelerine ve sevmelerine destek sağladığını düşünüyorum. Ekip, çocuklara kitap sevgisini aşılamak amacıyla kitap resimlerinin olduğu görseller çizdi. Yemekhaneye ise meyve ve sebze resimleri çizdiler" dedi.

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

"ÇOCUKLARA DÜŞSEL KATRAKTERLER AŞILIYORUZ"

Lise öğrencisi Barış Yavuz, 4 yıldır okul duvarlarına resimler çizdiklerini belirterek, "Proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 okulun duvarlarına resimler çizdik. Çocuklara hem hayali hem de düşsel karakterler aşılıyoruz" diye konuştu.

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

"FAYDALI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Öğrenci Dilara Özmen ise bugüne kadar birçok okulda boyama çalışmalarına katıldığını dile getirerek, "Duvarlara çocuklar için çizgi film ve hayal ürünü olan karakterler çizdik. Çocuklara örnek ve faydalı olmak için yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

"ÇOK MUTLU OLUYORUZ"

Bunun karşılığında ücret almadıklarını söyleyen lise öğrencisi Ümmügülsün Uyan, "Her zaman gönüllü olarak bunları yaptık. Sırf öğrencilerimize yararlı olabilmek için. Biz birçok okula giderek boş duvarlara renkli resimler çizerek çocukların hayatlarını renklendiriyoruz. Çizimler öğrencileri mutlu ediyorsa biz de bundan dolayı çok mutlu oluyoruz" şeklinde konuştu.

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor

Lise öğrencileri çocukların dünyasını renklendiriyor


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