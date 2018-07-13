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Lise tercihleri bugün sona eriyor

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Temmuz'da alınmaya başlanan liselere yerleştirme tercihleri bugün son buluyor.

İHA | 13.07.2018 - 14:00..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, adrese dayalı sistemle ve merkezi sınavla öğrenci alacak liseler ile pansiyonlu okullar için 2 Temmuz'da alınmaya başlanan tercihler, bugün saat 17.00'de sona erecek.

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına, tercihler doğrultusunda merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre yapılacak.

Lise tercihleri bugün sona eriyor

SONUÇLAR 30 TEMMUZ'DA

Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, ortaokulları, tercih öncelikleri, okul başarı puanları, devamlılık ve yaş kriterleri göz önünde tutularak gerçekleştirilecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar ise 30 Temmuz'da açıklanacak.

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