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Liselere dördüncü nakil dönemi başvuruları başladı

Ortaöğretim kurumlarına yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi için başvurular bugün alınmaya başlandı.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 09:36..
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihleri bugün başladı.

SON BAŞVURU 6 EYLÜL

Terciler 6 Eylül Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam decek.

MÜDÜRLÜKLERE ONAYLATILACAK

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

Liselere dördüncü nakil dönemi başvuruları başladı

SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE

Tercih işlemleri, internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.

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