Liselere dördüncü nakil dönemi başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından liselere yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından bir okula yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, yerleştirmeye esas dördüncü nakil dönemi tercihleri bugün başladı.

SON BAŞVURU 6 EYLÜL

Terciler 6 Eylül Perşembe günü saat 17.00'ye kadar devam decek.

MÜDÜRLÜKLERE ONAYLATILACAK

Tercihler, öğrenci ve velisi tarafından https://e­okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden yapılabilecek. Yapılan tercihler ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.

SONUÇLAR 8 EYLÜL'DE

Tercih işlemleri, internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılacak. Yerleştirmeye esas dördüncü nakil tercih sonuçları 8 Eylül'de ilan edilecek.