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Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

Hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışan ve polis kurşunuyla ölen lise öğrencisinin vurulma anının görüntüleri çıktı.

28.02.2017 - 18:56
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ADAA

Esenyurt’ta hırsızlık şüphesiyle gözaltına alındıktan sonra kaçmaya çalışan ve polis kurşunuyla ölen lise öğrencisi Ömer Barış Topkara’nın vurulma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

SİLAHIN KABZASIYLA VURMAYA ÇALIŞTI

Görüntüde polis memuru H.D.S. kaçarken yakaladığı Ömer Barış Topkara’nın, ensesine silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken, silahını ateşlemesi sonucu Topkara’nın vurulduğu görülüyor.

16 YAŞINDAYDI

Ayazağa’da yaşayan 16 yaşındaki lise 2’nci sınıf öğrencisi ve Ayazağa Spor Kulubü’nde kalecilik yapan Ömer Barış Topkara 16 Şubat günü Esenyurt’taki bir AVM’de arkadaşıyla birlikte hırsızlık şüphesinden gözaltına alındı.

Birbirine kelepçelenen iki çocuğun sağlık kontrolünden sonra hastane çıkışı kaçmaya başlaması üzerine 20 yaşındaki polis memuru H.D.S., havaya iki el ateş etti.

Liseli gencin polis tarafından vurulma anı VİDEO

YANLIŞLIKLA OLDU DEDİ

Kaçan çocuklara yetişen H.D.S.’nin Topkara’ya silahın kabzasıyla vurmaya çalışırken silahından çıkan kurşunla başından vurulan Topkara yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan polis memuru “Yere yatmalarını sağlamak için o hamlede bulundum. Elim tetikte değildi” dedi.

TUTUKLANDI

Savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen H.D.S adli kontrol tedbiri verilerek serbest bırakıldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazını değerlendiren bir üst mahkeme, polis memuru H.D.S. hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkardı.

Polis memuru 21 Şubat günü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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