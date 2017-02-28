Liseli gencin polis tarafından vurulma anı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) bugün attığı üç tweet çok büyük tepki çekti.

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde bir köpekte kuduz tespit edilmesi üzerine Palas Mahallesi karantinaya alındı.

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TAI, Sikorsky ile 10 yıllığına anlaştı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, dünyanın önde gelen helikopter imalatçısı Sikorsky ile 270 milyon dolarlık parça üretim anlaşması yaptı.