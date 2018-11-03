Liseli öğrenciler okulda canlı yayında haber sunuyor

Osmangazi ilçesinde bulunan Hamitler TOKİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Radyo Televizyon Bölümü, öğrencileri derslerini okulda bulunan televizyon stüdyolarıyla bire bir aynı yayın stüdyosunda çekim yaparak ve haber sunarak işliyor.

PRATİK YAPIYORLAR

Okulda bulunan radyoda öğrenciler canlı radyo yayını yaparak konuk ağırlıyor. Son derece gerçek stüdyolarda eğitim gören öğrenciler pratik yaparak işin inceliklerini öğreniyor.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler ise iş teklifi alarak iyi bir maaşla işe başlıyor. Okulda bulunan stüdyoda koltuğu oturan öğrenciler ana haber sunucularını aratmıyor.

Bu okulda okuyan bir çok öğrenci gelen teklifler üzerine stajlarını Bursa’daki pek çok yerel ve ulusal medya yayın organlarında yapıyor.





GERÇEK STÜDYOLARI ARATMIYOR

Lisedeki Radyo Televizyon Bölümüyle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Ali Cihan,"Okulumuzda 3 tane alanda öğrencilerimize eğitim vermekteyiz. Radyo televizyon bölümünde bulunan stüdyolarımız gerçekten ülkemizde örnek gösterebileceğimiz standartlarda. Stüdyolarımız televizyonların stüdyolarıyla birebir neredeyse aynı öğrencilerimiz sektörden uzak değiller son sınıf öğrencileri bir çok basın yayın organında staj yapmakta. Okulumuzda stüdyolarda son sistem cihazlarla eğitim görüyorlar. Buradan sektöre hazır bir şekilde iş hayatına başlıyorlar. Okulumuzda radyo televizyon programcılığı var bu bölümde eğitim öğretimlerini görüyorlar. Burada bulunan stüdyoda öğrenciler haber sunup kamerayla çekim yapıyor" dedi.

KALİTELİ EĞİTİM VERİLİYOR

Radyo televizyon bölümünde eğitim gören öğrenciler "Burada kaliteli ekipmanlarla gerçek stüdyolarda haber sunup çekim yaparak eğitim görüyoruz. Burada pratik ve teorik eğitimler yaparak kendimizi çok iyi yetiştiriyoruz. Ekipmanlarımız çok iyi çok iyi eğitim alıyoruz" şeklinde konuştu.



