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Liseli öğrencilerden sosyal medya kanalı

Afyonkarahisar'da genel yayın yönetmenliğinden sunuculuğuna her aşamasında öğrencilerin görev aldığı sosyal medya kanalı kuruldu.

AA | 23.04.2018 - 15:01..
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Liseli öğrencilerden sosyal medya kanalı

Afyonkarahisar'daki Tınaztepe Çok Programlı Lisesi'nde, genel yayın yönetmenliğinden sunuculuğuna her aşamasında öğrencilerin görev aldığı kanal, okuldaki etkinliklerin yanı sıra beldedeki gelişmelerin ele alındığı programlarla sosyal medya üzerinden yayın yapıyor.

GELİŞMELERİ AKTARIYOR

Sinanpaşa ilçesine bağlı beldede, okulun tarih öğretmeni Muhammet Öztürk'ün öncülüğünde, görevli 20 öğrenci ile yayın hayatına başlayan ÇPAL TV, stüdyo ortamında hazırlanan haber bülteni ile okuldaki etkinlikleri ve beldedeki gelişmeleri, başta veliler olmak üzere vatandaşlara aktarıyor.

Liseli öğrencilerden sosyal medya kanalı

Lise müdürü Eyyüb Bayrak, çalışmalara başlamadan önce kanalın ilkeleri, amacı, yapacağı çalışmalar ve ihtiyaç duyulan görevlerin öğrencilere anlatıldığını söyledi.

TAM TEÇHİZATLI KANAL

Kanal için gerekli teknik donanımın temin edilmesinin ardından görevlendirmelerin yapıldığını belirten Bayrak, genel yayın yönetmeni, yardımcıları, spiker, sunucu, kameraman, ışıkçı, ses kayıtçı, montajcı, teknik destekçi, arşivci, haber ve metin yazarları belirlendi.

Ardından deneme çekimleri yapıldı. İlk denemelerde karşılaşılan sorunlar değerlendirildi. Daha sonra asıl çekimler yapıldı, montajlanarak yayına hazırlandı. Bunlar Youtube, Facebook gibi sosyal medya kanallarından ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden paylaşıldı.

Liseli öğrencilerden sosyal medya kanalı

Kanalın genel yayın yönetmenliğini yapan Muhammet Ahmet Yaztürk, yayının sağlıklı şekilde yapılması için organizasyon görevini üstlendiğini ifade etti.

"HATA YAPANLARI NAZİKÇE UYARIYORUM"

Görevinin sorumluluk gerektirdiğini vurgulayan Yaztürk, "Arkadaşlarımı tek tek derslerde buluyorum, görevlerini bildirip, hangi saatte neyi çekeceğimizi bildiriyorum. Hata yapanları nazikçe uyarmam gerekebiliyor. Hepsi görevini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyor" diye konuştu.

Liseli öğrencilerden sosyal medya kanalı

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