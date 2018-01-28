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Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

Antalya'da lise öğrencisi H.ü.'nün sınav kaygı nedeniyle kullandığı ilaçlar yan etki yaptı. Tüm vücudu su toplayan öğrenci, yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

DHA | 28.01.2018 - 15:33..
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Antalya'da makine teknisyeni Cem Ü. ve özel bir etüt merkezinde idareci Dilek Ü. çiftinin tek çocuğu lise öğrencisi H.Ü., geçen kasım ayında tüm derslerden ilk sınavlara girdi.

SINAV STRESİNİ İLAÇLARLA YENMEK İSTEDİ

Çok çalışmasına rağmen hiçbir dersten istediği başarıyı elde edemeyen genç kız, ikinci sınavlar için çalışmayı sürdürdü. H.Ü., sınav tarihleri yaklaşınca, 'Başarısız olacağım' endişesi yaşadı ve bu durum okul dışındaki hayatını da etkiledi.

Durumun psikolojik destek gerektirdiğini düşünen aile, geçen 17 Aralık'ta kızlarını evlerinin yakınındaki bir terapi merkezine götürdü. Burada ilk muayeneyi yapan psikiyatri uzmanı Dr. Ö.A., genç kıza kişilik testi yapıp, 2 farklı ilaç yazdı.

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

İLAÇLAR YAN ETKİ YAPTI

İlaçları eczaneden alıp kullanmaya başlayan H.Ü., kısa süre sonra önce sol kulak arkasında, ardından ağız çevresi ve vücudunun değişik yerlerinde kızarıklıklar fark etti. Vücudu su toplayan H.Ü., 18 Ocak günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servisine götürülerek tedaviye alındı.

Tüm vücudu morarıp su toplayan ve yanık oluşan H.Ü.'ye, 'Stevens Johnson sendromu' (Cilt ve mukoza zarının ilaç veya enfeksiyona karşı ciddi şekilde reaksiyon gösterdiği nadir görülen ciddi bir rahatsızlık) teşhisi konuldu. Teşhisi yapan doktorlar, sendroma ilaçlardan birinin sebep olduğunu, bu ilacın normalde 'epilepsi' hastalarına verildiğini kaydetti.

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

"KIZIMIN YAŞADIĞI ACIYI ANLATAMIYORUM"

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavisi devam eden H.Ü.'yü yalnız bırakmayan anne ve babası, doktorlardan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

İlk reçeteyi yazan doktorun da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne çağrıldığını, ilacı yazmasındaki amacının sorulduğunu anlatan anne Dilek Ü., "Kızımın bilinci açık ama bütün vücudu yanıklar içerisinde. Yaşadığı acıyı sözlerle anlatamıyorum. Biz ailece bu acıyı çekiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Başka aileler böyle şeyler yaşasın istemiyoruz. İlacı yazan doktor buraya çağrıldı. 'Neden bu çocuğa bu ilacı verdiniz' diye soruldu. Geldiğinde panik haldeydi. 'H.Ü. çok felsefik, filozof gibi bir çocuk, o yüzden verdim bu ilacı' dedi. Olgun bir çocuk olduğunu düşündüğü için bu ilacı verdiğini anlattı" dedi.

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

Liseli öğrencinin kullandığı ilaçlar hayatını kararttı

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