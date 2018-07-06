Liselilere teknoloji kampı

Liseli gençler için ‘Teknoloji Yaz Kampı’ düzenleniyor. Kamp, Türkiye’nin yedi bölgesinden 50 lise öğrencisine kapılarını açtı. Teknolojiye ilgi duyan genç bilimseverler kampta yapay zekayı keşfedecek, kendi elektronik devrelerini tasarlayarak hayata geçirecek.

İKİ HAFTA SÜRECEK

Öğrenciler ücretsiz kampta kampüs hayatını görerek üniversite deneyimi de yaşayacak. İki hafta sürecek eğitimlerde teknolojiye meraklı genç zihinler için laboratuvar gezileri düzenlenecek, ‘Girişimcilik 101 Konuşmaları’nda deneyimli isimler tecrübelerini paylaşacak.

Bilgisayar bilimleri mercek altına alınacak, temel siber güvenlik eğitimleri verilecek, algoritma tasarlanacak, ‘Python Programlama’ diline giriş yapılarak çeşitli yöntemler incelenecek ve hobi elektroniğinin temel taşlarından olan ‘Arduino’ ile elektronik robotların nasıl geliştirileceği öğretilecek.