Liselilerin projesine AB’den 180 bin euro destek

Teknolojinin nimetlerinden yararlanmak yerine bağımlı olunmasının tüm dünyanın problemi olduğunu belirten okulun İngilizce Öğretmeni Emre Eritmen, "Proje ortaklarımızı belirledik. Ardından sorun tespiti için 12 soruluk çevirim içi bir anket hazırlayarak bunu ortaklarımızla paylaştık. Problemi ortaya koymak için yaptığımız çevrimiçi ankete Türkiye’nin yan sıra Romanya , İspanya , Bulgaristan , İtalya ve Letonya’dan 500’e yakın lise öğrencisi katıldı. Böylelikle dünyadaki pek çok gencin bağımlı olduğu belirlendi" dedi.

"NAZİLLİ İÇİN ÖNMELİ BİR BAŞARI"

Emre Eritmen projenin amacını, "Amacımız, gençlerinin ortak problemi olan teknoloji bağımlılığı konusunda harekete geçmek, özellikle bu konudan etkilenenleri bilinçlendirerek, bağımlılıklarını en aza indirmeye yönelik yöntem ve teknikler belirlemek. İki sene boyunca bu projeyi Avrupa’nın farklı kültürel ve ekonomik özelliklerini yansıtan beş farklı Avrupa ülkesiyle teknolojik bağımlılık konulu bir proje yapmak bizim için okulumuzu, Nazilli’yi ve Aydın ilinin adını hem ulusal hem de uluslar arası alanda duyurma şansı verecektir" diye konuştu.