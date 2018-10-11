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Liselinin buluşu itfaiyeci elbiselerini sağlıklı yapacak

Tekirdağlı lise öğrencisi Ayşenaz Uzun'un uluslararası bilim olimpiyatı dereceli, kumaşta yanmayı, kırışmayı geciktiren buluşu, itfaiyeci elbiselerinin daha az kimyasalla üretilmesini sağlayacak.

AA | 11.10.2018 - 16:50..
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  2. Eğitim

Çiftliklerinde dolaşırken sütleğen bitkisinin elinde kızarıklık oluşturması sonucu bitkiyi araştırmaya başlayan Ayşenaz Uzun, sütleğen özünün kumaşta yanmayı, kırışmayı geciktirdiğini ve boyasını akıtmadığını keşfetti.

ÖDÜL KAZANDI

Ayşenaz Uzun öğretmeni Gülsemin Savaş Tuna danışmanlığında hazırladığı ‘Kumaşların Bazı Mekanik Özelliklerinin Doğal Maddeler Kullanılarak Geliştirilmesi’ adlı projesiyle 10 ülkeden 358 projenin yarıştığı Uluslararası Bilim Proje Olimpiyatı (INSPO) 2018'e katıldı. Proje, mühendislik kategorisinde 2'ncilik ödülünü aldı.

Liselinin buluşu itfaiyeci elbiselerini sağlıklı yapacak

TESADÜFLE GELEN PROJE

Ayşenaz Uzun, bitkinin eline tesadüfen çarptığını, ondan sonra projeye başlamaya karar verdiğini söyledi. Öğretmenlerinin de yardımıyla projesini geliştirdiğini belirten Ayşenaz Uzun, "Biz çiftçilikle uğraşan bir aileyiz. Tarlada dolaşırken elime sütleğen bitkisi değince elimde kızarıklıklara neden oldu. Bu benim dikkatimi çekti. Ondan sonra bitkiyi araştırmaya başladım. Bitkinin en çok balık avlanmada kullanıldığı dikkatimi çekti. Balık avlamada sütleğenin sütünü çıkartıp sopa yardımıyla denize atıyorlar ve oksijeni azaltma özelliğinden yola çıkarak balığın su yüzeyine çıktığını öğrendim" dedi.

KANSER RİSKİ OLMAYAN KUMAŞ

Sütleğenin oksijeni azalttığını öğrenince bundan yanmaz bir kumaş elde edebileceğini düşündüğünü belirten Ayşenaz Uzun, "Yanmazlık testi yaptım ve birinci aşamada kumaşın ilk 14 saniyede alev almadığını gördüm. Normal bir kumaş 10 saniyede alev alıyor. Bunun günlük hayatımıza faydası itfaiyecilerin giydiği kıyafetlerin içinden imbentin denilen madde var, Bu madde de cilt üzerinde kanser yapabilecek bir etkiye sahip ve kızarıklıklara yol açıyor. Benim bitki özünü uygulayarak geliştirdiğim kumaş ise doğada maliyeti az olan ve kanser riski olmayan bir kumaş" şeklinde konuştu.

Liselinin buluşu itfaiyeci elbiselerini sağlıklı yapacak


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