Liseye geçişte örnek sorular paylaşıldı

Sınavla öğrenci alan liselere yerleştirme sınavına ilişkin örnek sorular, saat 15.00'te "http://meb.gov.tr " adresinden paylaşıldı.

"Sözel Bölüm” ve “Sayısal Bölüm” olarak iki ayrı kitapçık ve iki ayrı optik cevap formu ile Haziran ayında iki oturumda gerçekleştirilecek sınav, 75+60 = 135 dakika sürecek. Sınavda çoktan seçmeli 90 soru yer alacak.

Soruların derslere göre dağılımı ise söyle olacak:

ÖRNEK SORULAR (SÖZEL)

ÖRNEK SORULAR (SAYISAL)

LİSEYE GEÇİŞTE YENİ SİSTEM NASIL İŞLEYECEK

Sınava girmek istemeyen bir öğrenci, adrese en yakın okula yerleştirilecek.

Sınava giren öğrenci için de girmeyecek öğrenci için de başvuru esnasından bir ekran gelecek, ekrandan 5 tercihte bulunulacak. Öğrencinin tercihi esas olacak.

Uzmanlara göre 100 bine yakın öğrenci sınavla öğrenci alan üst düzey liselere girebilecek. Sınavı kazanamayan yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin ise adrese yakın yerleştirme sistemine göre liseye yerleşecek.

Yaklaşık 400 bin öğrenci Anadolu, Fen veya Sosyal Bilimler liselerine gidecek.