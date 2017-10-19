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Londra polisinden Irak Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması

Londra’daki büyükelçiliklerin güvenliğini sağlayan polis görevlisi Fox, Irak’ın Londra Büyükelçiliği binasına saldırı hakkında bilgi verdi.

19.10.2017 - 10:07
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Irak ordusunun Kerkük operasyonunu protesto etmek isteyen Londra'da yaşayan Kürtler, Irak'ın Londra Büyükelçiliği binasına saldırı düzenledi.

Londra polisinden Irak Büyükelçiliği'ne saldırı açıklaması

Londra'da yaşayan Kürtler Irak Büyükelçiliği'ne saldırdı VİDEO

BÜYÜKELÇİLİK BİNASININ İÇİNE GİRDİLER

Londra’daki büyükelçiliklerin güvenliğinin sağlanmasından sorumlu polis görevlisi Simon Fox, geçen Pazartesi günü meydana gelen olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Fox, "Bildiğim kadarıyla, bir grup Kürt eylemciler büyükelçilik binasının içine girdi, ama birkaç dakika sonra dışarı çıkarıldılar." diye konuştu.

GÖSTERİYE 40 KİŞİ KATILDI

Göstericiler Büyükelçilik binasının kapılarına ve camlarına zarar verdi. Polis görevlisi Fox, göstericilerin ceza almadığını belirterek, "Göstericiler binadan çıkarıldıktan sonra protesto eylemine devam etti. Gösteriye toplam olarak yaklaşık 40 kişi katıldı. Söz konusu protestolar Irak ordusunun Kerkük’te kontrolü sağlaması nedeniyle düzenlendi." diye konuştu.

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