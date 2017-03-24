Londra saldırganının fotoğrafı yayınlandı

İngiliz güvenlik güçleri, önceki gün Londra'daki terör saldırısını gerçekleştiren saldırgan Adrian Russell Ajao'nun fotoğrafını yayımladı.

ADI ADRIAN RUSSEL AJAO

İngiliz Parlamentosunun yanı başındaki, simge değeri büyük Westminster Köprüsü'nde aracını yayaların üzerine süren, ardından parlamentonun bahçesinde bir polisi öldüren saldırganın adı dün polis tarafından "Khalid Masood" olarak açıklandı. Polis kısa bir süre sonra da Masood’un gerçek adının Adrian Russell Ajao olduğunu duyurdu.

Parlamentonun bahçesinde vurularak öldürülen saldırganla ilgili az sayıdaki bilgi ile çok sayıdaki iddiadan oluşan, dolayısıyla da çok tutarlı görünmeyen bir profil böylece ortaya çıktı.