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Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

İngiltere'deki terör saldırısı sırasında çekilen bir fotoğraf sosyal medyada islamofobik tepki aldı. O anı çeken fotoğrafçı gerçeği anlattı.

27.03.2017 - 17:46
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Londra'da 4 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası ortaya çıkan bir fotoğraf sosyal medyada islamofobinin şiddetini gözler önüne serdi. Westminster Köprüsü'nde yerde yatan bir kurbanın yanında elinde telefonuyla yürüyerek geçen başörtülü bir kadın sosyal medyanın nefret söyleminin hedefi oldu.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

Twitter'da bir kullanıcı fotoğrafı paylaşarak "Müslüman kadın yerde can çekişen adamın yanından elini kolunu sallayarak, telefonuyla ilgilenerek geçiyor." ifadelerini kullandı ve 'İslamı yasaklayın' anlamına gelen '#BanIslam' etiketini kullandı.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

'FOTOĞRAFTAKİ KADIN ŞOKTAYDI'

Hızla yayılan fotoğraf İslamofobik hakaretlere ve ifadelere maruz kalırken fotoğrafın arkasındaki gerçek sonradan ortaya çıktı. Kareyi yakalayan 28 yaşındaki fotoğrafçı Jamie Lorriman fotoğrafı çektiği sırada eleştirilere hedef olan başörtülü kadının şokta olduğunu söyledi. "Yüzünde şok ifadesi vardı ve bembeyaz olmuştu, fotoğrafı çektiğimde orada olanlar saldırıya şahit olanlardı." diye konuştu.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

O karenin ardından çektiği 2 kareyi daha paylaşan fotoğrafçı "Diğer fotoğraflarda başörtülü kadının yüzündeki şok anlaşılıyor." dedi.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

Mirror Online'ın ulaştığı ve isminin açıklanmasını istemeyen kadın; "dehşet verici bir terör saldırısına şahit olmakla kalmayıp bir de kendisine yapılan ırkçı linçle uğraşmak zorunda kalmış olmaktan duyduğu üzüntüyü belirterek; o sırada bazı kurbanlara yardım etttiğini, ardından ailesini arayıp iyi olduğunun haberini vermek için telefonla ilgilendiğini söyledi.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

Giyimi ile yargılanmak istemediğini belirten genç kadının ayrıca, kendisini savunan fotoğrafçı Lorriman'a da teşekkür ettiği öğrenildi.

Londra saldırısının sosyal medya mağduru konuştu

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