İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırıların görüntülerine ulaşıldı. Daily Mail, olay anına ait kan donduran bir video görüntüsüne erişti.

DEAŞ'ın üstlendiği terör saldırısı sonrası 7 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi ise yaralanmıştı.

Londra saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı VİDEO

GÖRÜNTÜLERDE SALDIRGANLAR BARA GİREMEDİ

Ulaşılan görüntülerde saldırganların bir bara girmeye çalıştıkları ancak kapı kapalı olduğu için giremedikleri görülüyor.

POLİS TARAFINDAN VURULDU

Daha sonra bölgeden geçen bir sivile rastgele bıçakla saldırmaya başlayan teröristler saniyeler içinde polis tarafından vurularak öldürülüyor.