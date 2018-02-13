Londra Şehir Havalimanı yeniden trafiğe açıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’daki Şehir Havalimanının yeniden trafiğe açıldığı ve uçak pisti yakınlarında bulunan bombanın güvenli bir şekilde kaldırıldığı belirtildi.
2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN KALMA MÜHİMMAT KALDIRILDI
London City Airport’un CEO’su Robert Sinclair, “Kral 5. George Rıhtımı’nda ortaya çıkan 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 2 mühimmat, Kraliyet Donanması ve emniyet güçleri tarafından güvenle kaldırıldı.” dedi.
Sinclair, havalimanının bugün trafiğe açılacağını da sözlerine ekledi.
Londra Şehir Havalimanının 200 metre yakınlarında bir inşaatta 2. Dünya Savaşı’ndan kalma patlamamış bomba bulunmuştu. Olası bir tehlike nedeniyle havalimanındaki bütün uçuşlar iptal edilmiş, bombanın etrafında 214 metre yarıçapında bir güvenlik şeridi oluşturulmuştu.