Londra Şehir Havalimanı yeniden trafiğe açıldı

Zeytin Dalı Harekatı’na katılmak üzere Suriye sınırına gitmek için Kırıkhan ilçesinden geçen Jandarma Özel Harekat (JÖH) konvoyu, vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı.

Bilim insanlarının üzerinde çalıştığı, internet hızını 20 katına çıkacak olan 5G teknolojisi, 2020 yılına kadar hizmete sunulacak.

Mersin’in Silifke ilçesinde ikamet eden Ayşe Civelek'in beslediği tavuklardan biri üzerinde '1' yazan yumurta yumurtladı.

Başakşehir'i deplasmanda iyi bir oyunla mağlup eden Fenerbahçe'de keyifler yerinde. Faslı futbolcu Dirar, galibiyeti Ortaköy'de kutladı.

7

Modern dünyanın kötü kızları Disney prenseslerini baştan yarattı

Güzellikleriyle, iyilikleriyle ve kahramanlık hikayeleriyle bildiğimiz Disney prenseslerinin modern çağın etkisiyle kötü birer kıza dönüştüğünün göstergesi olan bu fotoğraflar sizi de çok şaşırtacak.