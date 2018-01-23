Londra'da metro istasyonu gaz sızıntısı nedeniyle kapatıldı

Londra'da gaz sızıntısı nedeniyle geniş çaplı alarm verildi. Charing Cross metro istasyonu yakınında bulunan gece kulübü ve otellerden yaklaşık 1500 kişi bölgeden uzaklaştırıldı. Bölgeden uzaklaşanların büyük panik yaşadığı da belirtildi.

HAVADAKİ GAZ ORANI ARAŞTIRILIYOR

Patlama riskine karşı birçok yer boşaltıldı. İtfaiye ekipleri patlama olmaması için bölgedeki gaz oranının seviyesini araştırıyor.

METRO İSTASYONU KAPATILDI

Charing Cross Metro İstasyonu da tedbir amaçlı kapatıldı. Trenleri kullanmak isteyenler Victoria, Cannon Street ve Blackfriars'a yönlendiriliyor. Bakerloo ve Northern Line metroları ise burada durmadan geçiyor. Embankment İstasyonu'nun ise nehir bölümü kullanılabiliyor.