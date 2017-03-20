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Londra'da konut fiyatları arttı

İngiltere ve Galler'de konutlar için istenen fiyatlar Mart ayında ortalamanın üzerinde seyretti.

20.03.2017 - 11:52
  1. Haberler
  2. Emlak

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Rightmove tarafından derlenen verilere göre İngiltere ve Galler'de konutlar için istenen fiyatlar Mart ayında ortalamanın üzerinde artış gösterdi.

EN HIZLI İKİNİCİ ARTIŞ

11 Mart'ta sona eren bir aylık dönemde satıcıların konutları için isterdikleri fiyatlar bir önceki aya yüzde 1,3 artış gösterdi. Bu, 2007 yılından bu yana görülen en hızlı ikinci artış oldu.

Yıllık bazda ise fiyat artışı yüzde 2,3 oldu. Ortalama fiyat 310.108 GBP seviyesinde gerçekleşti. Londra'da ise konut fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Londra'da konut fiyatları bir önceki aya göre yüzde 1,4 artarak ortalama 649.772 GBP oldu.

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