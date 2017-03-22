Londra'daki terör saldırısını yapan kişi İngiliz vatandaşı

Birleşik Krallık, İngiliz Parlamentosu yakınlarında gerçekleştirilen terör saldırısıyla sarsıldı. Saldırıda biri polis dört kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı 20 olarak açıklandı. Yaralılardan 3'ünün Fransız vatandaşı olduğu duyuruldu.

Independent'ın haberine gore, güvenlik kaynakları saldırının arkasındaki ismin, Jamaika asıllı İngiliz vatandaşı 41 yaşındaki Abu İzzadeen olduğunu söyledi.

SALDIRGAN VURULDU

Avam Kamarası lideri David Lidington, şüpheli saldırganın parlamento binası önünde polis tarafından vurulduğunu söyledi. CNN Türk saldırganın öldürüldüğünü, BBC ise polisin vurduğu saldırganın hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Sky News da, saldırı sonucunda iki kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

BBC iki farklı saldırı iddialarının aksine, köprüdeki ve parlamentodaki saldırıyı aynı kişinin gerçekleştirdiğini duyurdu.

Olayın ardından çok sayıda polis parlamento binasına girerek arama yapmaya başladı. Polis sözcüsü olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiklerini açıkladı.