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Los Angeles’ta göçmenlere destek için toplandılar

Yüzlerce göçmen ve Dreamers (Hayalciler) destekçisi ABD Başkanı Donald Trump’ın halka seslendiği State of Union konuşmasında da yer alan göçmenlere yönelik politikalarını protesto etti.

İHA | 04.02.2018 - 10:51..
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ABD Başkanı Donald Trump’ın halka sesleniş konuşmasında dile getirdiği göçmenlere yönelik politikalarını protesto etmek isteyen yüzlerce kişi bir araya geldi.

Los Angeles’ta göçmenlere destek için toplandılar

GÖÇMENLERE DESTEK

Göçmen İnsan Hakları Koalisyonu - LA (CHIRLA), SEIU, Kore kaynak Merkezi ve Kaliforniya Hayalciler Ağı önderliğinde gerçekleşen yürüyüşte İngilizce ve İspanyolca olarak “Yüksek sesle, açıkça söyle: Göçmenler hoş geldiniz”, “Birleşen insanlar asla yenilmezler”, “Hayalciler yoksa barışta yok” ve Hayalciler kanununu bir türlü geçiremeyen Amerikan Kongresi’ne yönelik olarak “Kongre, kalbin nerede” sloganları atıldı.

Konuşmalara çevremizdekilere toplumumuz ve göçmenlerin gücünü göstereceğiz diye başlayan grupta konuşan Rosa B, önce göçmenler için gelen herkese teşekkür etti ardından “Ailelerimiz, genliğimiz, DACA ile hak kazanan lar daha fazla bekleyemez, hükümet artık bizleri duymalı” dedi.

Ardından konuşan ve Demokrat Kongre üyesi Jimmy Gomez’in konuğu olarak Trump’ın State of Union konuşmasına gitmiş olan halen DACA’dan faydalanıyor olan Itayu, 6 aylıkken Los Angeles’a geldiğini ve hep burada yaşadığını, State of Union’a gittiğinde sadece kendisini ya da ailesini değil tüm göçmenleri temsil ettiğini, çok fazla kızgınlık ve nefret olduğunu, insanların sadece göçmenlik ile alakalı değil her konuda cahil olduklarını söyledi.

DACA'LILAR TEDİRGİN

İspanyolca konuşan bir DACA annesi, sürekli bir çözüme ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacın Trump yönetiminin politikalarının aksine insanları bölerek değil birleştirerek geçekleşeceğini belirtti.

Dreamers (Hayalciler) olarak adlandırılan çocuk yaşta belgesiz şekilde aileleri tarafından Amerika’ya gelen göçmenlere yönelik ABD eski Başkanı Barack Obama tarafından çıkartılan ve yasal olarak yaşama ve çalışma hakkı veren DACA ( Deferred Action for Childhood Arrivals) uygulaması Donald Trump tarafından geçtiğimiz haftalarda kaldırılmış ve Amerika’da bulunan çocuk yaşta gelmiş birçok göçmenin geleceğini belirsiz bırakmıştı.

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