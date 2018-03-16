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Loto milyoneri banka soyarken yakalandı

20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazanan talihli, dört banka soyduğu gerekçesiyle ABD'de 80 yıl hapse mahkum edildi.

Haber Merkezi | 16.03.2018 - 16:04..
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35 yaşında hayatında görmediği kadar paranın sahibi olan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık nedeniyle giriştiği banka soygunları nedeniyle hapse girdi.

80 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Polis Hayes'i 10 banka soygunuyla suçlarken, eski milyoner suçlamalardan dördünü kabul etti. 80 yıl hapis cezası alan Hayes, ömrünün geri kalan kısmını hapishanede geçirecek.

Loto milyoneri banka soyarken yakalandı

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Hayes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına kaldığı belirtildi. Hayes yıllar önce verdiği röportajda, "Parayı çarçur etmeyeceğim" demişti.

HAYALLERİNİ ANLATMIŞTI

20 yıl önce 19 milyon dolar ödül kazandığında, Los Angeles Times gazetesine röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. İkramiye öncesi yaşamını anlatan Hayes, "Zaten çok mutluydum bu sadece eksikleri giderecek" açıklamasında bulunmuştu. Kazandığı parayla ailesine ev alacağını ve eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını anlatan Hayes'in karısıyla da ayrıldığı ifade edildi.

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