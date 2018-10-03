Louis Aragon’dan aşkı anlatan şiirler

"Bir büyük sır söyleyeceğim sana

Korkuyorum senden

Korkuyorum ikindilerde seni pencerelere götüren şeyden

Korkuyorum davranışlarından söylenmedik sözcüklerden

Hızlı ve usul geçen zamandan

Korkuyorum senden

Bir büyük sır söyleyeceğim sana kapıları ört

Ölmek sevmekten daha kolaydır

Bundandır yaşamanın sancılarına yönelmem

Sevgilim…"

Kuşkusuz Aragon’un en bilinen şiiri. Daha nicesiyle ve düz yazılarıyla da kendisine hatırı sayılır bir kitle oluşturan Aragon, 121 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, aşkı en güzel tanımladığı şiirler ve sözler ile anıyoruz…

Gitme sakın bir tanem hayatım benim

Yitirir renklerini gökyüzü sensiz

Tarlalar ıssızdır bahçeler çiçeksiz

Sakın gitme

Gitme sakın yelin gittiği yere

Bütün kuşlar sensiz uçup gider

Ve çılgındır bütün geceler

Sakın gitme…

(Aşk Şiirleri)

*

Kış birisinin yalnızlığına benzer

Kıştadır şarkı söyleyen kristaller

Donmuş şarabın anlamsızlaştığı yerde

Hüzünlü bir türkünün yavaşladığı yerde…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Yaşama inananlar aşıklar oldu bütün

O yaşam ki biricik sevdadır onlar için

Ta ki bir gün bir hançer bir idam ya da sürgün

Sonundaki dize gibi dörtlüğün

Çılgın yüreklerine yalanlama getirsin…

(Elsa’nın Gözleri)

*

Dün bayıldığım şeyler o denli değişti ki

Sevda başka görünür acı başka insana

Uğrar eski zevkimin lanetine şimdiki…

(Elsa’nın Gözleri)

*

Hiçbir şey yaşam kadar geçici değildir

Hiçbir şey geçici değil var olmak kadar…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Dediler ki sana kaderin neyse kılıcın da odur

Sen ki ışık için iddiaya bile girmiştin

Onu götürecektin karanlık bölgelerin ucuna kadar…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Siz de geçtiğimiz yerden geçeceksiniz açık bir kitap gibi

okuyorum içinizi

İçinizde çarpan bu kalbi duyuyorum bir kalp nasıl

çarpıyorsa benim içimde

Onu nasıl eskiteceğinizi biliyorum ve nasıl sönüp sustuğunu

içinizde

Sonbaharın makyajını nasıl sildiğini ve bir kış gülünün

çevresindeki sessizliği…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Hiçbir şey kitaplardaki gibi sona ermez hiçbir zaman

Bir ölüm bir mutluluk söylenmiş her şeyden sonra

Şövalye güzel kızı kurtarmaz hiçbir zaman…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Hava kadar saf olan bu mutlulukta

Ne diye arayayım kafiyeleri

Bir tek gülücük anlatmaya yeter

İnsan olmanın müziğini…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Kim söyleyebilir bellek nerede başlar

Kim diyebilir nerde biter şimdiki zaman…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Hiçbir aşk yok bizim aşkımız gibi olsun

Bana yol göstermekte adımlarının izi

Güneş değil sensin ısıtan beni

(Mutlu Aşk Yoktur)

Damla Karakuş

[email protected]

Instagram: biyografivekitap