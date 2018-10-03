Louis Aragon’dan aşkı anlatan şiirler

"Bir büyük sır söyleyeceğim sana
Korkuyorum senden
Korkuyorum ikindilerde seni pencerelere götüren şeyden
Korkuyorum davranışlarından söylenmedik sözcüklerden
Hızlı ve usul geçen zamandan
Korkuyorum senden
Bir büyük sır söyleyeceğim sana kapıları ört
Ölmek sevmekten daha kolaydır
Bundandır yaşamanın sancılarına yönelmem
Sevgilim…"
Kuşkusuz Aragon’un en bilinen şiiri. Daha nicesiyle ve düz yazılarıyla da kendisine hatırı sayılır bir kitle oluşturan Aragon, 121 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, aşkı en güzel tanımladığı şiirler ve sözler ile anıyoruz…
Gitme sakın bir tanem hayatım benim
Yitirir renklerini gökyüzü sensiz
Tarlalar ıssızdır bahçeler çiçeksiz
Sakın gitme
Gitme sakın yelin gittiği yere
Bütün kuşlar sensiz uçup gider
Ve çılgındır bütün geceler
Sakın gitme…
(Aşk Şiirleri)
*
Kış birisinin yalnızlığına benzer
Kıştadır şarkı söyleyen kristaller
Donmuş şarabın anlamsızlaştığı yerde
Hüzünlü bir türkünün yavaşladığı yerde…
(Mutlu Aşk Yoktur)
Yaşama inananlar aşıklar oldu bütün
O yaşam ki biricik sevdadır onlar için
Ta ki bir gün bir hançer bir idam ya da sürgün
Sonundaki dize gibi dörtlüğün
Çılgın yüreklerine yalanlama getirsin…
(Elsa’nın Gözleri)
*
Dün bayıldığım şeyler o denli değişti ki
Sevda başka görünür acı başka insana
Uğrar eski zevkimin lanetine şimdiki…
(Elsa’nın Gözleri)
*
Hiçbir şey yaşam kadar geçici değildir
Hiçbir şey geçici değil var olmak kadar…
(Mutlu Aşk Yoktur)
*
Dediler ki sana kaderin neyse kılıcın da odur
Sen ki ışık için iddiaya bile girmiştin
Onu götürecektin karanlık bölgelerin ucuna kadar…
(Mutlu Aşk Yoktur)
Siz de geçtiğimiz yerden geçeceksiniz açık bir kitap gibi
okuyorum içinizi
İçinizde çarpan bu kalbi duyuyorum bir kalp nasıl
çarpıyorsa benim içimde
Onu nasıl eskiteceğinizi biliyorum ve nasıl sönüp sustuğunu
içinizde
Sonbaharın makyajını nasıl sildiğini ve bir kış gülünün
çevresindeki sessizliği…
(Mutlu Aşk Yoktur)
*
Hiçbir şey kitaplardaki gibi sona ermez hiçbir zaman
Bir ölüm bir mutluluk söylenmiş her şeyden sonra
Şövalye güzel kızı kurtarmaz hiçbir zaman…
(Mutlu Aşk Yoktur)
Hava kadar saf olan bu mutlulukta
Ne diye arayayım kafiyeleri
Bir tek gülücük anlatmaya yeter
İnsan olmanın müziğini…
(Mutlu Aşk Yoktur)
*
Kim söyleyebilir bellek nerede başlar
Kim diyebilir nerde biter şimdiki zaman…
(Mutlu Aşk Yoktur)
*
Hiçbir aşk yok bizim aşkımız gibi olsun
Bana yol göstermekte adımlarının izi
Güneş değil sensin ısıtan beni
(Mutlu Aşk Yoktur)
Damla Karakuş
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