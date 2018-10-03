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Louis Aragon’dan aşkı anlatan şiirler

Ülkemizde özellikle “Mutlu Aşk Yoktur” eseri ile tanınan, şiirleriyle aşkı tanımlayan şair ve aynı zamanda romancı Aragon’dan seçilmiş şiirler, sözler…

Özel İçerik | 03.10.2018 - 15:34..
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Louis Aragon’dan aşkı anlatan şiirler

LOUİS ARAGON

"Bir büyük sır söyleyeceğim sana

Korkuyorum senden

Korkuyorum ikindilerde seni pencerelere götüren şeyden

Korkuyorum davranışlarından söylenmedik sözcüklerden

Hızlı ve usul geçen zamandan

Korkuyorum senden

Bir büyük sır söyleyeceğim sana kapıları ört

Ölmek sevmekten daha kolaydır

Bundandır yaşamanın sancılarına yönelmem

Sevgilim…"

Kuşkusuz Aragon’un en bilinen şiiri. Daha nicesiyle ve düz yazılarıyla da kendisine hatırı sayılır bir kitle oluşturan Aragon, 121 yıl önce bugün dünyaya geldi. Onu, aşkı en güzel tanımladığı şiirler ve sözler ile anıyoruz…

Louis Aragon'dan alıntılar

Gitme sakın bir tanem hayatım benim
Yitirir renklerini gökyüzü sensiz
Tarlalar ıssızdır bahçeler çiçeksiz
Sakın gitme
Gitme sakın yelin gittiği yere
Bütün kuşlar sensiz uçup gider
Ve çılgındır bütün geceler
Sakın gitme…

(Aşk Şiirleri)

*

Kış birisinin yalnızlığına benzer
Kıştadır şarkı söyleyen kristaller
Donmuş şarabın anlamsızlaştığı yerde
Hüzünlü bir türkünün yavaşladığı yerde…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Louis Aragon'dan alıntılar

Yaşama inananlar aşıklar oldu bütün 
O yaşam ki biricik sevdadır onlar için 
Ta ki bir gün bir hançer bir idam ya da sürgün 
Sonundaki dize gibi dörtlüğün 
Çılgın yüreklerine yalanlama getirsin…

(Elsa’nın Gözleri)

*

Dün bayıldığım şeyler o denli değişti ki
Sevda başka görünür acı başka insana
Uğrar eski zevkimin lanetine şimdiki…

(Elsa’nın Gözleri)

*

Hiçbir şey yaşam kadar geçici değildir
Hiçbir şey geçici değil var olmak kadar…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Dediler ki sana kaderin neyse kılıcın da odur
Sen ki ışık için iddiaya bile girmiştin
Onu götürecektin karanlık bölgelerin ucuna kadar…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Louis Aragon'dan alıntılar

Siz de geçtiğimiz yerden geçeceksiniz açık bir kitap gibi
okuyorum içinizi
İçinizde çarpan bu kalbi duyuyorum bir kalp nasıl
çarpıyorsa benim içimde
Onu nasıl eskiteceğinizi biliyorum ve nasıl sönüp sustuğunu
içinizde
Sonbaharın makyajını nasıl sildiğini ve bir kış gülünün
çevresindeki sessizliği…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Hiçbir şey kitaplardaki gibi sona ermez hiçbir zaman
Bir ölüm bir mutluluk söylenmiş her şeyden sonra
Şövalye güzel kızı kurtarmaz hiçbir zaman…

(Mutlu Aşk Yoktur)

Louis Aragon'dan alıntılar

Hava kadar saf olan bu mutlulukta
Ne diye arayayım kafiyeleri
Bir tek gülücük anlatmaya yeter
İnsan olmanın müziğini…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Kim söyleyebilir bellek nerede başlar
Kim diyebilir nerde biter şimdiki zaman…

(Mutlu Aşk Yoktur)

*

Hiçbir aşk yok bizim aşkımız gibi olsun
Bana yol göstermekte adımlarının izi
Güneş değil sensin ısıtan beni

(Mutlu Aşk Yoktur)

Damla Karakuş

[email protected]

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