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LPG'li araç sayısı 5 milyona dayandı

Akaryakıt fiyatlarının son yıllarda seyrettiği yükseliş trendi, LPG2li araçlara olan yönelimi de artırdı.

İHA | 21.03.2018 - 11:58..
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Trafiğe kayıtlı 12 milyon 106 bin 678 adet otomobilin yüzde 38,2’sinin (4 milyon 624 bin 750) LPG’li olduğu görülüyor. LPG’li otomobil sayısı son bir yılda 228 bin 623 adet artış gösterdi.

LPG'li araç sayısı 5 milyona dayandı

LPG MONTAJI ARTTI

LPG’nin benzine göre yaklaşık yüzde 40 tasarruf sağladığı vurgulanırken, Türkiye'de yılda yaklaşık 750 bin adet satılan otomobilden 200 bin tanesi LPG montajına başvuruyor.

Benzinli araçlara göre yakıt tüketimi açısından oldukça tasarruflu görünen LPG, doğru montaj ve kaliteli markalar tercih edilmezse, araçta büyük zararlara da yol açabiliyor. LPG'li araçların 5 bin kilometrede bir LPG bakımına girmesi önem arz ediyor.

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