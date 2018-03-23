taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.839
USD
3,9615
EURO
4,8882
ALTIN
170,98
PETR
69,2200

LPG'li araç sayısı LPG ithalatını da artırdı

LPG ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 295 bin tonu aştı

AA | 23.03.2018 - 12:02..
  1. Haberler
  2. Otomobil

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Ocak ayı LPG Piyasası Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, Norveç, ABD, Kazakistan, Rusya, Libya ile St Kitts ve Nevis oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ocak ayında 2017 yılının aynı ayına kıyasla yüzde 15,4 artarak 295 bin 883 tona çıktı. Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 17,8 azalışla 72 bin 872 tona geriledi.

LPG'li araç sayısı LPG ithalatını da artırdı

OTOGAZ SATIŞI İLK SIRADA

Ocakta tüplü LPG satışı yüzde 4, dökme LPG satışı yüzde 16,3 azalırken, otogaz satışları ise yüzde 12,8 arttı. Dağıtıcı lisansı sahiplerince ocakta 60 bin 108 ton tüplü LPG, 9 bin 435 ton dökme LPG ve 245 bin 485 ton otogaz satışı yapıldı.

LPG pazarında yüzde 78 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 19 ile tüplü, yüzde 3 ile de dökme LPG izledi.

LPG'li araç sayısı LPG ithalatını da artırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
İSPARK ve Avis'ten ücretsiz otopark anlaşması
Araç kiralama firması Avis ile İSPARK arasında yapılan anlaşma gereği kiracılar İstanbul'da ücretsiz park hizmeti alabilecek.
Peugeot elektrikli bisiklet satışına başlıyor
Peugeot, 125 kilometre gidebilen elektrikli bisikletini tanıttı.
Toyota yeni Corolla'yı görücüye çıkarıyor
Japon otomobil üreticisi Toyota, uzun soluklu modeli Corolla'nın yeni hatchback versiyonunu tanıtıyor.
Yerli otomobil en geç 2022'de yollarda
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 100 yerli otomobilde, seri üretime 2022 yılında geçileceğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

108
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

110
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

68
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

42
Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

Axel Springer Doğan Medya Grubu'ndaki hisselerini satacak

24
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

45
Afrin'de yeni dönem başlıyor

Afrin'de yeni dönem başlıyor

57
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM