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Lübnan Cumhurbaşkanı'nın yere düştüğü an

Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun Arap liderlerin bir araya geldiği zirvede dengesini kaybederek yere düştü.

29.03.2017 - 15:09
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Lübnan Cumhurbaşkanı Michael Aoun Arap liderlerin buluştuğu zirvede dengesini kaybederek yere kapaklandı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

23-29 Mart tarihleri arasında Ürdün'de gerçekleştirilen Arap Ligi Zirvesi'nin kapanışı için liderlerin poz vermek üzere toplandığı sırada yürürken dengesini kaybeden 82 yaşındaki Aoun düştü. İki takım elbiseli adamın yardım ettiği lider ayağa kaldırıldıktan sonra yürümeye devam etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın yere düştüğü an VİDEO

GÜLÜMSEYEREK POZ VERDİ

Aoun, bu olaydan kısa süre sonra ise Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin yanında gülümserken görüntülendi.

Lübnan Cumhurbaşkanı'nın yere düştüğü an

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