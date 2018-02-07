Lübnan İsrail için orduya tam yetki verdi

Lübnan Yüksek Savunma Konseyi, İsrail'in ülkeye kara ve deniz sınırlarından muhtemel bir saldırıda bulunmasına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verdi.

ORDUYA TAM YETKİ VERİLDİ

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in ülkeye kara ve deniz sınırlarından muhtemel bir saldırıda bulunmasına karşılık verebilmesi için Lübnan ordusuna tam yetki verildiği bildirildi.

İsrail'in, Lübnan sınırına inşa edeceği duvarın, Lübnan'a yönelik bir saldırı olarak kabul edileceğinin vurgulandığı açıklamada, "Lübnan, İsrail'in inşa edeceği duvarı engellemek için bölgesel ve uluslararası seviyelerde tüm önlemlerini alacak ve gerekli girişimlerde bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL DUVAR İNŞASINA BAŞLADI

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Barış Gücü (UNIFIL) Resmi Sözcüsü Andrea Tenenti, yaptığı açıklamada, İsrail'in duvar inşasına başladığını söyledi.

Tenenti, "Bu sorunu çözmek, herhangi bir gerginlik veya çatışmayı önlemek için sınırın her iki yakasındaki taraflarla temas halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"Mavi Hat" olarak isimlendirilen Lübnan-İsrail arasındaki bölgede, UNIFIL'e ait askeri üsler ve devriye araçları bulunuyor.