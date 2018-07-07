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Lübnan'da işaret diliyle hutbe okutulacak

Başkent Beyrut'taki Hamza Camisi'nde cuma namazlarında işaret diliyle hutbe uygulaması başlatıldı.

AA | 07.07.2018 - 07:36..
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Hamza Camisi İmamı Şeyh Gassan Şevki ile cami derneği başkanı Cemal Mahiyyu, Lübnan'da ilk kez işitme engelliler için cuma namazı hutbesinin işaret diliyle aktarıldığı bir uygulama başlattıklarını söyledi.

Lübnan'da işaret diliyle hutbe okutulacak

Beyrut'taki Hamza Camisi

ENGELLİLERİN TALEPLERİ KABUL EDİLDİ

İşaret dili uzmanı Bilal Azzu, Lübnan'daki işitme ve konuşma engelli birçok Müslümandan bu konuda talep geldiğini, bunun üzerine cuma hutbesini çevirme fikrini ilgililere önerdiğini ve projesinin kabul gördüğünü ifade etti.

Cami imamı Şevki ise, hizmetten memnun olduklarını, bu projenin devamlı olmasını ve tüm camilere yayılmasını istediğini aktardı.

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