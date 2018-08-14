Lüks markalar turistlerin akınına uğruyor

ABD ile yaşanan döviz krizi ile doların fiyatı alıp başını gidince, turizmde oldukça verimli bir yıl geçiren Türkiye'deki lüks tüketimde de artış yaşandı.

Modaya yön veren lüks dünya markaları, dolar ve eurodaki artışa rağmen henüz fiyatlarını güncellemedi. Türkiye bu etkenle lüks tüketime en ucuz ulaşılabilecek ülke oldu ve turistlerin akınına uğradı.

MAĞAZA ÖNÜNDE KUYRUKLAR DEVAM EDİYOR

Tatil için gelen turistler bu fırsatı da kaçırmayarak, Armani, Burberry, Calvin Klein, Cartier, Chanel, Dior, Dolce & Gabbana, Ermenegildo Zegna, Hermes, Hugo Boss, Louis Vuitton ve Prada gibi lüks markaların mağazalarının önünde kuyruklar oluşturdu. Kuyruklarda özellikle Arap turistlerin çoğunlukta olması dikkat çekti.

BİRKAÇ GÜN SONRA FİYATLAR YÜKSELECEK

Fiyatların yabancı turistlere göre oldukça uygun olması sebebiyle cirolarında büyük artış yaşayan markalar, yoğun talebin bir süre daha talep etmesini bekliyor.

Yetkililer fiyatların yeni şartlara uygun şekilde önümüzdeki günlerde güncelleneceğini söylüyor.

İstinye Park'taki Chanel mağazası önünde kuyruklar oluştu VİDEO

