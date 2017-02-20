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Lüks yatta 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, lüks bir yat İstanbul’a getirilen 500 bin paket kaçak sigarayı düzenlenen operasyonla ele geçirdi.

20.02.2017 - 19:28
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İstanbul’da lüks bir yatla piyasaya sürülmek üzere kaçak sigara getirildiği istihbaratını alan Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti.

Yenikapı açıklarında yata yapılan operasyon sonucu 500 bin paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.

BAKAN TÜFENKCİ BİZZAT TAKİP ETTİ

Konuyla ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, “İstanbul Deniz Gümrük ve Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gece yarısı kaçak sigaraların bulunduğu lüks yatın peşine düştü.

Takip, Yenikapı açıklarına kadar sürdü. Yenikapı açıklarında ekipler yata girdi. Lüks yatın her yanı sigara paketleri ile doluydu. Yat, Haydarpaşa Limanı’na yanaştırıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de başarılı operasyonu Bakanlık Komuta Kontrol Merkezinden takip etti.

7 KİŞ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler kaçak sigaraların tasfiyesini yaparken, yatta bulunan 3’ü Suriye uyruklu 7 kişi gözaltına alındı” denildi.

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