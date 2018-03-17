taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.216
USD
3,9208
EURO
4,8194
ALTIN
164,94
PETR
66,1300

Lüksemburg Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Türk askerinin bölgede ilerleyişine devam etmesi nedeniyle endişeli olduğunu belirten Lüksemburg Dışişleri Bakanı, harekatın durmasını istedi.

Haber Merkezi | 17.03.2018 - 09:39..
  1. Haberler
  2. Gündem
Lüksemburg Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ülke güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türk askerinin teröristlere karşı geri adım atmasını isteyen Avrupa ülkeleri arasında son olarak Lüksemburg katıldı.

NATO'YA ŞİKAYET ETTİ

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Türkiye ile ilgili bir mektup gönderdi.

Asselborn; mektupta Türk askerinin bölgedeki ilerleyişi nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti. Bir haberi de çalma! Kaynak: Ensonhaber

"ENDİŞELİYİZ"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, mektupta şu ifadelere yer verdi: "Bu harekatın gerçek bir felakete yol açmasından endişe ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı harekatının başlatılmasının ardından insani yardımda bulunan kişilere erişim ciddi şekilde kısıtlandı."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3567 oldu
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3567 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Avrupa'ya kapıyı gösterdi
Erdoğan Afrin'den çekilin diyen Avrupa Parlamentosuna şu mesajları verdi: O aklı kendinize saklayın. Kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız. İnsanlıktan anlamıyorsunuz ki.
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı
Zeytin Dalı Harekatı boyunca Afrin’de tek bir sivilin kılına zarar gelmedi. Sivil hassasiyeti yüzünden şehitler bile verdik. Algıları tutmasa da saldırmaya devam ediyorlar.
YPG'nin alçak tuzağı: Aynı aileden 6 kişi öldü
Afrin'de YPG zulmünden kaçan ve sığınmak için girdikleri evde halıların altına tuzaklanan patlayıcının infak etmesi sonucu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı: Cahiliz

İlber Ortaylı: Cahiliz

135
Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

Teröristler Afrin Çayı etrafında mevzilendi

45
TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

TSK'ya 2 Anka-S İHA daha verildi

59
TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

TSK'dan Avrupa'nın yalan basınına cevap

60
ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

ABD'li senatörler Türkiye'nin S-400 pazarlığının peşinde

42
Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

Türkiye düşmanlarının TSK hastane vurdu yalanı

71
Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

Tarkan 17 bin liralık bebek arabası aldı

54
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM