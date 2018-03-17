Lüksemburg Zeytin Dalı Harekatı'na karşı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde ülke güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı, Avrupa'da büyük bir rahatsızlığa neden oldu.

Türk askerinin teröristlere karşı geri adım atmasını isteyen Avrupa ülkeleri arasında son olarak Lüksemburg katıldı.

NATO'YA ŞİKAYET ETTİ

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’e Türkiye ile ilgili bir mektup gönderdi.

Asselborn; mektupta Türk askerinin bölgedeki ilerleyişi nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti. Bir haberi de çalma! Kaynak: Ensonhaber

"ENDİŞELİYİZ"

Lüksemburg Dışişleri Bakanı Asselborn, mektupta şu ifadelere yer verdi: "Bu harekatın gerçek bir felakete yol açmasından endişe ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zeytin Dalı harekatının başlatılmasının ardından insani yardımda bulunan kişilere erişim ciddi şekilde kısıtlandı."