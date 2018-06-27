Lütfullah Göktaş’a Commendatore nişanı

Göktaş’ın devlet nişanı, İtalya’nın Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle Ankara Büyükelçiliği’nde dün akşam düzenlenen resepsiyonda Büyükelçi Luigi Mattiolo tarafından tevdi edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN DANIŞMANINA COMMENDATORE NİŞANI

Lisans eğitimi sonrasında Vatikan Gregorius Üniversitesi’nde dinler tarihi alanında uzmanlaşan Göktaş, uzun süre NTV’nin ve Anadolu Ajansı’nın İtalya muhabirliğini yapmıştı. Göktaş, 2011 yılında Başbakanlık Basın Müşavirliği’ne atanarak Türkiye’ye dönmüştü. Halen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Basın Başdanışmanı olarak görev yapan Göktaş, İtalyanca’ya ek olarak Arapça ve Fransızca da biliyor.

Büyükelçi Mattiolo, İtalya ve Türkiye’nin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törendeki konuşmasında ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, Göktaş’a gerek Roma’da yaşadığı dönemde, gerek Ankara’ya taşındıktan sonraki süreçte, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı olumlu katkılardan dolayı “Commendatore” nişanının tevdi edildiğini belirtti.

RESEPSİYONA ÜST DÜZEY İSİMLER KATILDI

Ankara’da dün akşam gerçekleşen resepsiyonda, Göktaş’ın yanı sıra Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İtalya Dostluk Derneği Kurucusu Musa Toprak'a da çeşitli seviyelerde İtalyan devlet nişanı takdim edildi.

ŞOVALYE NİŞANINDAN DAHA ÜSTÜN

İtalyan devlet nişanları, başkanlığını İtalya Cumhurbaşkanı’nın yaptığı İtalya Yıldızı Birliği adlı kurum tarafından veriliyor. İtalyan Dışişleri Bakanının önerisi üzerine kurul tarafından belirlenen nişanlar, İtalya Cumhurbaşkanı tarafından tevdi ediliyor. “Commendatore” unvanı, “Şövalye” ve “Ufficiale” unvanlarının üstünde olan devlet nişanını simgeliyor.