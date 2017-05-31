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LYS giriş belgeleri erişime açıldı

Üniversite adayları giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

31.05.2017 - 16:50
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LYS giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 10, 11, 17 ve 18 Haziran'da yapılacak LYS'ye başvuran adayların, sınavlara girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

GİRİŞ BELGELERİ SİTEDEN YAYIMLANDI

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden edinebilecek.

Sosyal bilimler sınavı (LYS-4) 10 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, matematik sınavı (LYS-1) 11 Haziran Pazar günü saat 10.00'da, fen bilimleri sınavı (LYS-2) 17 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da, yabancı dil sınavı (LYS-5) aynı gün saat 14.30'da, edebiyat-coğrafya sınavı (LYS-3) ise 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da gerçekleştirilecek.

Adayların, saat 10.00'da başlayacak sınavlarda saat 09.45'ten, saat 14.30'da başlayacak LYS-5'te ise saat 14.15'ten sonra sınav binalarına alınmayacağı uyarısında bulunuldu.

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