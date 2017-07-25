Maaşını alamayan vinç operatöründen eylem

Atalar Mahallesi'nde yapımı süren bir sitede vinç operatörü olarak çalışan Yusuf Tektaş, 4 aydır maaşını alamadığı öne sürerek protesto gösterisi yaptı.

MAAŞINI ALAMAZSA ATLAYACAĞINI SÖYLEDİ

Vincin taşıma halatlarını inşaatın bulunduğu sokağa indiren Tektaş, vinç demirleri üzerine çıkarak maaşını alamazsa atlayacağını söyledi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.

POLİS, EYLEMİ SONLANDIRDI

Site inşaatını yapan firmanın yetkilileri, vinç operatörünün bağlı olduğu taşeron firmaya ödeme yaptıklarını ancak operatörün kendi firmasından ödeme alamadığını öne sürdüler.





Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri inşaat firması yetkilileri ile görüştükten sonra ödemenin yapılacağını Tektaş'a bildirdi. Ödemenin yapılacağını öğrenen vinç operatörü eylemini sonlandırarak aşağı indi. Yusuf Tektaş ifadesi alınmak üzere Kartal Polis Merkezi'ne götürüldü.



