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Alman istihbaratının Gülen raporu: Tehlike yok

Almanya'nın iç istihbarat servisi olan Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen Berlin'e göre FETÖ terör örgütü değil..

20.01.2017 - 11:29
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Alman istihbaratının Gülen raporu: Tehlike yok

Hans-Georg Maassen

Deutsche Welle Türkçe’den Değer Akal’ın haberine göre; Türk istihbarat birimlerinin, Almanya’daki Türkler üzerinde etki kurmaya çalıştığı, buna dönük "istihbarat faaliyetlerinde” bulunduğu yönündeki iddiaları yorumlayan Maassen şunları kaydetti:

“Bir taraftan Türkiye’deki gelişmelerden büyük endişe duyuyoruz. Diğer yandan, Türk azınlığa ya da Türk kökenli Alman vatandaşlarına yönelik nüfuz etme operasyonları olduğu görülen faaliyetlerden endişeliyiz. Almanya’da, Alman çıkarlarına karşı istihbarat faaliyeti niteliğinde operasyonların yürütülmesi gibi bir durumu kabul edemeyiz. Bu nedenle Türkiye gibi NATO müttefikimiz söz konusu olsa da buna karşı dururuz.”

"GÜLEN'LE İLGİLİ YETERLİ DELİL YOK"

Türkiye’nin FETÖ'nün, Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) tarafından izlenmesi talebini değerlendiren BfV Başkanı Maassen “Gülen hareketi Almanya’da gözlem altında değil çünkü gözlem altına alınması için yeterli dayanak noktalarına sahip değiliz” ifadelerini kullandı.

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