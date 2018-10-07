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Macaristan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamaya hazır

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle Türk bayraklarıyla süslendi.

AA | 07.10.2018 - 21:48..
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Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in davetine icabetle bu ülkeye resmi ziyarette bulunacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın başlayacak ve 2 gün sürecek olan programı dolayısıyla Budapeşte'nin simgelerinden Zincir Köprüsü'nün Türk ve Macar bayraklarıyla süslendiği görüldü.

Budapeşte Polis Merkezi'nden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçeceği güzergahlarda güvenlik önlemi dolayısıyla araç park edilemeyeceği ve Zincir Köprüsü ile birçok cadde ve meydanın kapatılacağı bildirildi.

ZİYARET PROGRAMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Ader, Meclis Başkanı Laszlo Köver ve Başbakan Viktor Orban ile bir araya gelecek.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakan Orban ile Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'nin resmi açılışını yapması, İş Forumu'na katılması ve Galiçya Şehitliği'ni ziyaret etmesi öngörülüyor.

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