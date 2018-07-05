Macaristan mülteci anlaşmasını kabul etmiyor

Macar Haber Ajansının (MTI) haberine göre, resmi ziyaret kapsamında Almanya'da bulunan Başbakan Orban, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile sığınmacı krizini görüştü.

Başbakan Orban, Seehofer'e Macaristan'ın sığınmacı krizi konusunda duruşunun 2015'ten beri değişmediğini belirterek, Balkan rotası üzerinden Avrupa Birliği (AB) topraklarına ulaşan mültecilerin ilk olarak Yunanistan üzerinden AB'ye giriş yaptığını kaydetti.

Macaristan Başbakanı Victor Orban

"HİÇKİMSEYİ KABUL ETMEYECEĞİZ"

Macaristan'ın hiçbir şekilde sığınmacıları geri kabul etmeyeceğini açık bir şekilde Seehofer'e ilettiğini belirten Orban, ''Hiç kimseyi geri kabul edemeyiz ve kabul etmek de istemiyoruz. Yasa dışı göçmenlerin Yunanistan'a geri taşınmasına ise her zaman hazırız.'' ifadesini kullandı.

MACARİSTAN'DA GÖÇMENLERE YÖNELİK ÖNLEMLER

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında 1294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.