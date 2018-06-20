taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.437
USD
4,7618
EURO
5,5144
ALTIN
195,04
PETR
75,4600

Macaristan'da mülteci vergisi geliyor

Macaristan'da hükümetin parlamentoya sunduğu vergi paketi, "mülteci vergisi" gibi yeni bir kalem de içeriyor.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 10:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

qqweqwe

Hükümet kararına gerekçe olarak, mülteci akını nedeniyle sınır güvenliğine ve diğer bazı önlemlere bütçeden çok pay ayrılmasını gösterdi ve uygulamayla bu giderlerin bir kısmının karşılanabileceği görüşünde.

BBC Türkçe'nin haberine göre yeni ve özel bu vergi, herkesten alınmayacak.

YÜZDE 25 VERGİ

Macaristan'da mültecilere yardım faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının vergilendirilmeleri hedefleniyor.

Bundan böyle mültecilere yardıma yönelik basın ve medya kampanyaları yürüten, bu kampanyalarda yer alan, mültecileri olumlu göstermeye yönelik propaganda yapan ya da mültecilere yardım için ulusal organizasyonlar yürüten kuruluşlar gelirleri ve mülkleri üzerinden yüzde 25 özel mülteci vergisi ödeyecekler.

ÖZEL VERGİYE TABİ TUTULACAK

Konuyla ilgili konuşan bir hükümet yetkilisi "Ülkeye gelen ve bir süre burada yaşayan mülteciler kendilerine tanınan sosyal haklar nedeniyle tüm Macar vatandaşlarından kesilen vergilerinden yararlanıyorlar. Bu nedenle mültecilere yardım eden kuruluşların özel vergiye tabi tutulması normaldir" diyerek verginin nedenlerini açıkladı.

"Mülteci vergisi", bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların vergi beyannamesi içinde değerlendirilecek. Alınan yardımların hemen ardından kuruluşlar tarafından ilgili devlet kuruluşuna ödenecek.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce'nin çocuk sevgisi

412
Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

Şanlıurfa'da AK Partililere saldırının görüntüleri

76
Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

Kılıçdaroğlu: Avrupa Birliği ne istediyse yapacağız

400
Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

Başbakan Yıldırım, Erdoğan'a verdiği sözü tuttu

38
Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

Erdoğan: Türk ekonomisi saldırılara karşı şerbetlidir

170
Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

Bakan Yılmaz: Öğrencilere artık ev ödevi yok

143
Baykal CHP'nin en genç adayıyla bir araya geldi

Baykal CHP'nin en genç adayıyla bir araya geldi

84
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM