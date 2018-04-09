Macaristan'da seçimleri kazanamayan siyasetçi istifa etti

Macaristan'da yapılan genel seçimi halihazırda hükümette yer alan Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) ve Hristiyan Demokratik Halk Partisi (KDNP) koalisyonu kazandı.

Oyların yüzde 91'inin sayıldığı seçimin sonuçlarına göre, Fidesz-KDNP koalisyonu oyların yüzde 48'ini, Jobbik oyların yüzde 19'unu, Macaristan Sosyalist Parti (MSZP) - Macaristan için Diyalog Partisi (PM) oyların yüzde 12'sini, Yeşiller Partisi (LMP) oyların yüzde 6'sını, Demokratik Koalisyonu (DK) ise oyların yüzde 5'ini alarak mecliste temsil hakkı kazandı.

SANDALYE DAĞILIMI

Bu sonuçla 199 sandalyeli mecliste, Fidesz-KDNP koalisyonu 133, Jobbik 26, MSZP-PM koalisyonu 20, DK 9, LMP ise 8 milletvekili ile temsil hakkı kazandı. Sonuçlara göre 133 milletvekili çıkarmayı başaran Fidesz, 3'te 2'lik çoğunluğu da elde ediyor.

Seçim barajının yüzde 5 olduğu ülkede, 5 parti ve ittifak meclise girmeyi başardı.

AVRUPA'DA KAYBEDEN GİDİYOR

Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona düzenlediği seçim değerlendirme toplantısında yaptığı açıklamada ise pazartesi günü genel başkanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

"BAŞARISIZ OLURSAM..."

Jobbik Genel Başkanı Gabor Vona, eğer seçim sonuçları partisi açısından başarısız olursa istifa edeceğini açıklamıştı.

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