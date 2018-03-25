Macaristan'ın küçük ama etkili partilerinden "İki Kuyruklu Köpek Partisi" sözcüsü, 8 Nisan'daki genel seçimler öncesi, tavuk kostümüyle çıktığı televizyon programında kendine tanınan 5 dakika boyunca sorulan sorulara sadece gıdaklayarak karşılık verdi.

Macaristan'da tavuk kostümüyle seçim konuşması

MACAR KAMUOYUNDA FARKLI TEPKİLER

BBC'de yer alan habere göre; Macarların bir kısmı, parti sözcüsünün 5 dakika boyunca gıdaklamasını seçimlere yakışmayan gayri ciddi bir olay olarak değerlendirirken, pek çok insana göre ise bu konuşma, sözün tükendiği anlamına geliyor.

GENÇLERİN SEÇİM SİSTEMİ VE IRKÇILIĞA İSYANI

İki Kuyruklu Köpek Partisi, bir grup gencin seçim sistemini, giderek artan ırkçılığı ve popülizmi alaylı ve mizahi bir dille kınamak için oluşturdukları bir hareket olarak biliniyor.

Ancak özelikle gençlerin ve aydınların gösterdiği büyük ilgi, hareketi gerçek ama alışılmamış bir parti haline getirdi.



Parti, diğer geleneksel siyasi partilerin vaatlerinin kat kat fazlasını, abartarak ve komik hale getirerek kendi programına alıyor.

"BEDAVA BİRA, YAZLAR SERİN, KIŞLAR ILIK OLACAK"

"Herkese bedava bira", "yazları serin, kışları ılık günler" gibi gerçek dışı vaatler, insanları güldürerek partiyi kamuoyunda sürekli gündemde tutuyor.

"Sorumsuz vaatler" gibi görünen seçim programının gerisinde ise aslında kurnaz bir üslupla formüle edilen anarşist bir toplum eleştirisi yatıyor.

OLAĞAN DIŞI PARTİNİN SIRADIŞI VAATLERİ

Zenginler paralarını anlamsızca çarçur etmeyecek, bunun yerine bu paralar, alt geçitlerde nakit olarak halka dağıtılacak.

Ülkenin güney sınırlarında mültecilere karşı inşa edilen tel örgüler yerine, nasıl olsa aklı başında olan kimse bu ülkede kalmaz diyerek, ülkeyi pas geçen üst geçitler inşa edilecek.

Hükümet çevresinin hırçın ve sürekli öfkeli tanımış simalarının hırsları, özel akülerle enerjiye çevrilip bununla ülkede enerji sorununun çözülecek.

MİZAHİ ÜSLUPLA DİKKAT ÇEKİYORLAR

Diğer partilere egemen olan popülist, öfkeli, hırçın ve ümitsiz bir üslup yerine mizahın, sanatın ve hayat sevincinin damgasını vurduğu neşeli üslup pek çok Macarın ilgisini çekiyor.

İnsanlar bağışlarıyla bu sıra dışı partiyi ve tuhaf eylemlerini ayakta tutuyorlar.