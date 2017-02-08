Macaristan'ın mülteci korkusu: Sınıra jiletli tel çekti

175 KİLOMETRE DİKENLİ TEL

Sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli güzergahlarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için 175 kilometrelik Macaristan-Sırbistan sınırına jiletli tel örgü çekti.

ÜLKEYE GİRİŞLER YASAK

Macaristan Ulusal Polis Merkezinden yapılan açıklamada, 3-5 Şubat tarihlerinde ülkeye girmeye çalışan 91 kişinin sınır bölgelerinde engellendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 23-29 Ocak tarihlerinde 276, 30 Ocak - 5 Şubat tarihlerinde ise 176 sığınmacının ülkeye girişine izin verilmediği ifade edildi.

SINIRLARA ASKER VE POLİS TAKVİYESİ YAPMIŞTI

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında, Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macar hükümeti, sığınmacı krizi çerçevesinde Balkan ülkelerinde yaşanan belirsizlik dolayısıyla geçen yıl 9 Mart'ta sınırlardaki güvenlik önlemlerini artırıp, ülke genelinde olağanüstü hal ilan etmişti.

TERMAL KAMERA, GECE GÖRÜŞ SİSTEMİ, REFLEKTÖR..

Macaristan Başbakan Başdanışmanı György Bakondi, yaptığı açıklamada, sığınmacıların ülkeye girişini engellemek için daha önce çekilen jiletli tel örgülerin termal kamera, gece görüş sistemi, reflektör ve kayıt sistemleriyle güçlendirildiğini, bölgede çalışan araçların daha hızlı hareket edebilmesi için yeni yollar açıldığını belirtip, sınıra bugüne kadar yapılandan daha yüksek ve daha güçlü yeni tel örgü hattı çekileceğini belirtmişti.