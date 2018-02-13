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Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan bir grup, Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti.

DHA | 13.02.2018 - 21:29..
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Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında daha önce büyük bölümü alüminyum plakalarla kapatılan Maçka Demokrasi Parkı'nda ağaç sökme işlemleri başlamıştı.

Parkta devam eden çalışmaları protesto eden 'Maçka Parkı hepimizin' grubu üyeleri, saat 18.30'da söküm işleminin yapıldığı alanda toplanarak basın açıklaması yaptı.

"HER AKŞAM EYLEM YAPACAĞIZ"

Açıklamanın ardından park önünde mini bir forum yapan grup, bundan sonra her akşam park önünde toplanma kararı aldı. Grup üyeleri daha sonra buradan ayrıldı.

Her şeye karşısınız siz de lan VİDEO

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

Maçka Parkı'nda protesto eylemi

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