Yavrusu için kendisini timsahlara yem eden ceylan

1 Arnavutköy'de iki kişinin cesedi bulundu Arnavutköy'de 500 metre aralıklarla biri kadın olmak üzere iki kişinin cesedi bulundu.

2 Adana'da barış teklifini kabul etmeyen eski eşini vurdu Adana'da boşandığı eski eşiyle yeniden barışmak isteyen bir Mahmut Demirci, 'hayır' cevabını alınca dehşet saçtı.

3 Medel'den Şenol Güneş'e: Stoperde rahatım Stoper oynamaktan şikayetçi olmayan Medel'in Şenol Güneş ile yaptığı konuşmada, "Stoperde de kendimi rahat ve özgüvenli hissediyorum" dediği öğrenildi.

4 Hatay'da minibüs askeri araca çarptı: 3 ölü Kırıkhan ilçesinde, park halindeki askeri tıra çarpan minibüste 3 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

5 Maçka Parkı'nda protesto eylemi Maçka Demokrasi Parkı'nda toplanan bir grup, Dolmabahçe-Levazım tüneli projesi kapsamında yapılan ağaç sökme işlemlerini protesto etti.

6 Başbakan, Çipras'la Ege gerginliğini görüştü Yaşanan Kardak geriliminin ardından Başbakan Yıldırım, Yunan mevkidaşı Çipras'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.