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Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede ateşkes sağlanmasını istedi.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 07:10..
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Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak için teröristlere karşı harekete geçen Türk Silahlı Kuvvetleri, Amerika'nın ve Avrupa'nın desteğiyle sınır bölgesine yuvalanan teröristlere ağır darbeler vurdu.

BAĞLANTI KESİLDİ

Sivillere zarar gelmemesi için özel bir hassasiyet gösteren Mehmetçik, 1 aylık dönemde Türkiye'nin sınırındaki tüm teröristleri etkisiz hale getirdi.

Sınır güvenliğinin sağlanmasından sonra Türk askeri operasyonlarına devam ederken, Amerika'dan ve Avrupa'dan üst üste açıklamalar gelmeye başladı.

FRANSA KİMİ SAVUNUYOR

Son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türk askerinin Afrin harekatını sonlandırmasını, bölgede ateşkesin sağlanmasını istedi.

YPG'YE NEFES YOK

Fransa'nın teröristleri sevindiren bu açıklamasına rağmen, Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede sıkıştırılan YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına ara vermedi.

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

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